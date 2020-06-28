Polis, sınav giriş belgesini kaybeden genci okula getirdi, 1 dakikayla sınava alınmadı

Polis, sınav giriş belgesini kaybeden genci okula getirdi, 1 dakikayla sınava alınmadıADANA'da Yükseköğrem Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliklerini ve sınav giriş belgelerini unutan adayların yardımına polis yetişti.

28.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:05
Polis, sınav giriş belgesini kaybeden genci okula getirdi, 1 dakikayla sınava alınmadı
ADANA'da Yükseköğrem Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliklerini ve sınav giriş belgelerini unutan adayların yardımına polis yetişti. Geç kaldığı için polisten yardım isteyen Abdurrahman Kaddan, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Motorize trafik polisi Kaddan'ı evine götürüp sınav giriş belgesini aldıktan sonra okula getirdi ancak genç, sınava 1 dakika geç kaldığı için salona alınmadı.
Ülkede 2 milyon 437 bin 119 kişinin başvurduğu YKS'nin Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. Adana'da bazı adaylar kimlik kartlarını, bazıları da sınav giriş belgelerini unuttukları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Zamanla yarışan adayların imdadına ise polisler yetişti. Sınava geç kalan Abdurrahman Kaddan'ı, bir motorize trafik polisi Alparslan Türkeş Ortaokulu'na getirdi. Genç sınava 15 dakika kala okula geldi ancak bu kez de sınava giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine polis, motosikletiyle genci tekrar evin götürdü. Polis, sınav giriş belgesini alan Kaddan'ı yeniden okula getirdi ancak genç, salonlara son giriş saatini 1 dakikayla aştığı için sınava alınmadı. Büyük bir üzüntüyle okuldan çıkan genç, sınav giriş belgesini yırtarak çöpe attı. Sınav salonuna alınmayan Kaddan, "Giriş belgemi dün kaybettim. Bugün de kırtasiyeler kapalı olduğu için çıkaramadım. Polis beni götürdü, aldım geldim. Polislerimiz yardımcı oldu, Allah onlardan razı olsun. 1 dakika için sınava alınmadım" diye konuştu. Polis, sınav giriş belgesini kaybeden genci okula getirdi, 1 dakikayla sınava alınmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Genç, Güncel, Haber

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