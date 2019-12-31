Haberler » Güncel » Polis, sobalı evleri ziyaret edip zehirlenmelere karşı uyardı - Haber

Polis, sobalı evleri ziyaret edip zehirlenmelere karşı uyardı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekipleri sobalı evleri ziyaret ederek zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

31.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:58 Polis, sobalı evleri ziyaret edip zehirlenmelere karşı uyardı

KÜTAHYA'nın ilçesinde, polis ekipleri sobalı evleri ziyaret ederek zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri Mustafa Özel ve bölgeden sorumlu polis ekipleri, soğuk hava şartları nedeniyle sobayla ısınan evlere ziyaretlerde bulundu. Dağçeşme Mahallesinde Ahmet Yalçın'ın evine konuk olan polis ekipleri, soba zehirlenmelerine ilişkin alınacak önlemler ve sobaların nasıl yakılacağı konusunda bilgi vererek kaçak kömür kullanılmaması gerektiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Yalçın, emniyete göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek, "Polisler sobalı evleri gezerek uyarılarda bulundu. Yanlış bildiğimiz konularda da bizi uyardı. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

Dağçeşme Mahalle Muhtarı Bayram Arslan ise, soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleriyle evleri dolaştıklarını belirterek, "Emniyet ekipleri ile sobalı evleri dolaşıyoruz. Kaymakamlığımız ve emniyetimizin bu tür faaliyetlerinden mahalle olarak oldukça memnunuz. Sobalı evlerde herhangi bir zehirlenme olmaması için ev sahiplerini uyarıp bilgi veriyorlar" dedi.



Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Özel, Tavşanlı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12   Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı - Haber
14:12   Tokat'ta "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" Projesi - Haber
14:12   Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı - Haber
14:12   Putin ile Zelenskiy görüştü - Haber
14:11   Muş'ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 14:16:38