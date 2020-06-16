Polis sokak hayvanları için mama bıraktı

Adana'da polis, sokak kedisi ve köpekleri için kentin bazı noktalarına mama bıraktı.

16.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:41
Adana'da polis, sokak kedisi ve köpekleri için kentin bazı noktalarına mama bıraktı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken kedi ve köpekler için çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde belirledikleri bölgelerdeki kedi ve köpekler için yanlarında götürdükleri mamaları bıraktı.
Polis, bıraktıkları mamalardan yiyen kedi ve köpeklerle de bir süre ilgilenip hayvanları sevdi.
Mama dağıtımı sırasında ekiplere eşlik eden Yüreğir Hayvan Hakları Hareketi üyelerinden Erol Yetim, sokak hayvanlarına gösterdikleri ilgi ve destek için ekiplere teşekkür etti.
Yetim, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşabilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Polislerimiz bizlerle irtibata geçip sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırmak istediklerini söylediler. Bunun üzerine birlikte harekete geçtik. Allah'ın yarattığı bu canlar bizlere emanettir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ekipteki başpolis de Adana Emniyet Müdürlüğü olarak sokak hayvanları için katkılarının devam edeceğini aktardı. Polis sokak hayvanları için mama bıraktı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
AK Parti’nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan’ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan’la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Haber
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Haber
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz Haber
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Haberler››Güncel››Polis sokak hayvanları için mama bıraktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:03: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti - Haber 11:03: Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - Haber 11:02: Muzaffer Göçmen: Pandemi Sonrası Sosyal Medya ve Müzik Patlayacak - Haber 10:59: Fransa'dan ambulans uçakla getirilen Zekeriya'nın tedavisi sürüyor - Haber 10:58: Son dakika haber... Bakan Varank'tan aşı açıklaması: Hayvan deneyleri başlıyor - Haber 10:37: Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu - Haberler 10:36: Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu - Haber 10:27: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek - Ekonomi 10:12: Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz - Haber 10:12: Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı - Magazin