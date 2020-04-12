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Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Polis sokak hayvanlarını unutmadı Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri sakak hayvanları için parklara yem bıraktı.

12.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:34
Polis sokak hayvanlarını unutmadı
GAZİANTEP - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde polis ekipleri sakak hayvanları için parklara yem bıraktı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 2 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra Gaziantepliler genel olarak yasağa uyarken, Nizip ilçesinde polis ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için parklara yem bıraktı. Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Nizip, Polis, Yerel
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