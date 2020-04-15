Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Polis, sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı

Polis, sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı Zonguldak'ta sosyal mesafeye dikkat çekmek isteyen polis ekipleri aralıklarla durdurkları alanda zeybek oynadı.

15.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:42

Polis , sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı

ZONGULDAK - Zonguldak 'ta sosyal mesafeye dikkat çekmek isteyen polis ekipleri aralıklarla durdurkları alanda zeybek oynadı. Drone ile havadan da desteklenen klip kısa zamanda büyük ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Polisevi önünde sosyal mesafeye dikkat çekmek istedi. Evde kalan vatandaşlara da moral vermek isteyen polis ekipleri, belirli mesafe aralıklarıyla zeybek oynamak için önce prova yaptı. Ardından da müzik eşliğinde zeybek oynadı.

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı da sosyal medya hesabından "Bizim çocuklar kendine yakışanı yaptı. Şeklen mevzuyu bir kez daha anlatmaya çalıştı. Görevimiz efe zeybeğindeki gibi mesafeli yapmak durumundayız. Diyoruz ki bu yaz horon oynamak, halay çekmek istiyorsanız; küçük büyük herkes evde bile efe gibi durun. Sokakta en az zeybek gibi ayrı yürüyün" ifadeleriyle klibi paylaştı.

Polis, sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ söylentisine cevap verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" söylentisine cevap verdi
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi Haberler
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi Haberler
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Haberler ›› genel ››Polis, sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

01:13: Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haberler 01:10: Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı - Haberler 01:01: Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet... Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti - Haberler 00:53: Samsung En Hızlı 5G Sahibi Oldu! Dünya Rekoru Kırıldı - Haberler 00:50: Koronavirüs sadece akciğerlere değil, kalbe ve böbreklere de zarar veriyor - Haberler 23:43: Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti - Haberler 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı