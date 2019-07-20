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Polis sulama kanallarına giren çocukları tek tek uyardı

Havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanallarına giren genç, çocuk ve vatandaşlara yönelik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

20.07.2019 12:35 Polis sulama kanallarına giren çocukları tek tek uyardı
Havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanallarına giren genç, çocuk ve vatandaşlara yönelik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Her yıl havaların ısınmaya başlamasıyla beraber bilinçsizlik ve tedbirsizlik sonucu sulama kanallarında, çaylarda, denizlerde, baraj göletlerinde, nehirlerde çok sayıda vatandaş hayatını kaybediyor. Bu kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar ile koordineli projeli çalışmalar başlatılması planlandı. Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Antalya Merkez ve ilçelerinde eş zamanlı uygulanması planlanan çalışmalarda sistematik şekilde bilinçsizlikten, tedbirsizlikten ve imkansızlıktan kaynaklanan sebeplerle yaşanan boğulma olaylarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir" denildi.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan saha çalışmalarında, Göksu mahallesinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında serinlemek maksadıyla kanala giren kişilere yönelik konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı suya girmelerinin önüne geçildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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