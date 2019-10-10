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Polis şüphelendi, üstlerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 2 şahsın üzerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı.

10.10.2019 15:25Polis şüphelendi, üstlerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 2 şahsın üzerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği, Aliağa ilçesi plajlar kavşağında bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta ve T.Z.K. (42) ile A.A.'nın (29) üzerinde arama yapan ekipler, şahısların üzerinde uyuşturucu buldu. Bunun üzerine nöbetçi cumhuriyet savcılığından arama kararı alındı ve şahısların kullandıkları 4 ayrı ikamette de arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 11 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Z.K. ve A.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Aliağa, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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