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Polis-şüpheli kovalamacası - Güvenlik kamerası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kaputuna tutunarak, sürücüyü durdurmaya çalışan polis, yere düşerek yaralandı.

31.10.2019 14:04
Muğla'nın Menteşe ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kaputuna tutunarak, sürücüyü durdurmaya çalışan polis, yere düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Koca Mustafendi Caddesi'nde bir kişinin alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polisin havaya açtığı uyarı ateşine rağmen "dur" ihtarına uymayan sürücü Ü.K, (45) 48 DT 306 plakalı kamyonetiyle uzaklaşmaya çalıştı.
Bu sırada kaputuna tutunarak aracı durdurmaya çalışan polis memuru M.E, kamyonetin camlarına da ateş etti.
Araç ilerlerken düşerek yaralanan ve Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karşıyaka Mahallesi'nde durdurulan ve alkollü olduğu ileri sürülen kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Polis-şüpheli kovalamacası - Güvenlik kamerası

Menteşe, Muğla, Polis, Araç, Güncel

Kaynak: AA


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