Polis, şüphelileri adliyeye maskeyle sevk ediyor
Samsun Adliyesi'ne gelenlere Korona virüsüne karşı zorunlu olarak ateşleri ölçülüp ellerine kolonya dökülürken, polis de şüphelilerin ve kendilerinin ellerinde eldiven, yüzlerine de maske takarak adliyeye sevk ediyor.
17.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:32
Samsun Adliyesi'ne gelenlere Korona virüsüne karşı zorunlu olarak ateşleri ölçülüp ellerine kolonya dökülürken, polis de şüphelilerin ve kendilerinin ellerinde eldiven, yüzlerine de maske takarak adliyeye sevk ediyor.
Samsun'da Korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında adliyede gerekli önlemler alınırken, poliste adliyeye sevk ettiği şüpheli şahıslara ve kendilerine maske takıp adliyeye götürüyor. Samsun'in İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi S.C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.C.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin şüpheliyi adliyeye çıkartırken hem kendilerinde hem de şüpheli S.C.K.'nin ellerine eldiven ve yüzlerine maske takması dikkat çekti. - SAMSUN
Samsun'da Korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında adliyede gerekli önlemler alınırken, poliste adliyeye sevk ettiği şüpheli şahıslara ve kendilerine maske takıp adliyeye götürüyor. Samsun'in İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi S.C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.C.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin şüpheliyi adliyeye çıkartırken hem kendilerinde hem de şüpheli S.C.K.'nin ellerine eldiven ve yüzlerine maske takması dikkat çekti. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun Adliyesi, Samsun, Polis, 3. Sayfa
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