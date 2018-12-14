Polis, Suriyelilere Türk Kültürü ve Toplum Yapısını Tanıtıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü
, kentte yaşayan Suriyelilerin içerisinde bulundukları topluma daha kolay entegre olabilmeleri için Türk toplum ve ile yapısını anlatan bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, kentin ileri gelenleri, Suriyeli kanaat önderleri ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerin muhtarlarının desteğiyle Suriyelilerin topluma uyumunu kolaylaştırmak için proje başlatıldı.
Proje kapsamında, Türk aile, toplum yapısı ve gelenek-göreneklerinin Arapça ve Türkçe ifadelerle aktarıldığı broşür ve afişler hazırlandı.
Emniyet Müdürü Ak, çalışmaya katıldı
İl Emniyet Müdürü Osman Ak
da proje çalışması kapsamında merkez Osmangazi
ilçesi Çarşamba
Mahallesi'nde cuma namazından öncesinde Suriyelilerle bir araya geldi.
Tercüman aracılığıyla Suriyelilerle sohbet eden Ak, daha sonra hazırlanan afişleri, bazı iş yerlerinin camlarına astı ve broşür dağıttı.
Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da resmi olarak 150 bin, kendi tespitlerine göre ise 200 bin Suriyelinin yaşadığını söyledi.
Kentte zaman zaman Suriyelilerin karıştığı ufak tefek asayiş olayları yaşandığını, bunların bazı kişilerce farklı şekilde yorumlanmaya çalışıldığını dile getiren Ak, şunları kaydetti:
"Biz bu kardeşlerimizle bir arada yaşamanın gerekleri çerçevesinde karşılıklı örf adetlerimiz anlamında bazı şeyleri paylaşmamız gerekiyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak, Sayın Valimizin de desteğiyle yaklaşık bir aydır ciddi çalışmalar başlattık. Bölgede asayiş uygulamaları anlamında yaptığımız faaliyetler var. Bugün de bastırdığımız broşürlerle ilgili çalışmalar yaptık. Ayrıca, 7 ayrı bölgede 7 ayrı camimizde cuma namazında hutbelerde hocalarımız da bu konuları anlatacaklar. Polis
arkadaşlarımız da Arapça olarak basılmış, içinde bizim bölgedeki insanlarımızın hassasiyetlerini anlatan broşürleri dağıttılar. İnşallah şehrimize, ülkemize hayırlı olur."
Bursa Emniyet Müdürlüğü,Bursa
14 Aralık 2018 Cuma 15:53