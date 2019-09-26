Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı

Bursa'da araç içinde sigara içme yasağına ilişkin yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı, tütün mamulü tüketen 22 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

132 TİM GÖREV BAŞINDAYDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dumansız araç uygulamasında 132 tim, 503 personel ile 75 noktada yapılan denetimlerde sigara içilip içilmediği kontrol edildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, 10 bin 140 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan araması olan 14 şüpheliyi de yakaladı. Uygulamada, 4 bin 826 araç kontrol edildi, 22 araç sürücüsüne "Kabahatler Kanunu" uyarınca 3 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.

40 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik timlerince 77 araca 29 bin 961 lira idari para cezası uygulandı, 40 araç da trafikten men edildi.