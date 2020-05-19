Polis 'Taşköprü'de İstiklal Marşı'nı okudu

Polis 'Taşköprü'de İstiklal Marşı'nı okuduAdana'da polis ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taşköprü üzerinde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Polis 'Taşköprü'de İstiklal Marşı'nı okudu
19.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:01
Polis 'Taşköprü'de İstiklal Marşı'nı okudu
Adana'da polis ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taşköprü üzerinde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kortej düzenledi. Ekip otoları ve motosikletleri Türk Bayrakları ile süsleyen polisler, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'ye geldi. Polisler, saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı okudu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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