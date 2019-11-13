POLİS TEKRAR ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA

Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis ekipleri tekrar Le Mesurier'in ofisinin çatısında inceleme yaptı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Dün Le Mesurier'in hayatını kaybettiği Ali Paşa Medresesi Sokağında esnafla görüşüp, ofisin çatısında inceleme yapan polis ekipleri, bugün öğleden sonra bir kez daha olayın yaşandığı yere geldi. Ofisin kapısı mühürlü olduğu için yan tarafta bulunan binayı kullanan polis ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca çatıda kalan polis ekipleri incelemelerde bulundu. Bir süre sonra çatıdan inen ekipler, çevrede bulunan dükkanlardan bilgi aldı ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin çatıda inceleme yapması

-Ofisin bulunduğu sokaktan görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)