Haberler » Güncel » Polis tekrar ölen eski ingiliz istihbarat subayının ofisinin çatısında - Haber

Polis tekrar ölen eski ingiliz istihbarat subayının ofisinin çatısında

Güven USTA İSTANBUL DHAKaraköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis ekipleri tekrar Le Mesurier'in ofisinin çatısında inceleme yaptı.

13.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:02
Güven USTA İSTANBUL DHA
Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis ekipleri tekrar Le Mesurier'in ofisinin çatısında inceleme yaptı.
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Dün Le Mesurier'in hayatını kaybettiği Ali Paşa Medresesi Sokağında esnafla görüşüp, ofisin çatısında inceleme yapan polis ekipleri, bugün öğleden sonra bir kez daha olayın yaşandığı yere geldi. Ofisin kapısı mühürlü olduğu için yan tarafta bulunan binayı kullanan polis ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca çatıda kalan polis ekipleri incelemelerde bulundu. Bir süre sonra çatıdan inen ekipler, çevrede bulunan dükkanlardan bilgi aldı ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polis tekrar ölen eski ingiliz istihbarat subayının ofisinin çatısında

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 Barış Pınarı Harekatı'nın Batı basınına yansımaları konuşuldu
18:47 Oturma eyleminde yakınının ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirdi
18:46 Spor kaan kançal 9 yıl sonra ilk kez kar ettik
18:46 Meclis başkanı şentop chp lideri kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti -3
18:46 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 72'nci gün
18:36 ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu
17:48 "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:49:05