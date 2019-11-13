Haberler » Güncel » POLİS TEKRAR ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA - Haber

POLİS TEKRAR ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA

Güven USTA / İSTANBUL DHAKaraköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis ekipleri tekrar Le Mesurier'in ofisinin çatısında inceleme yaptı.

13.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:09POLİS TEKRAR ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA

Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis ekipleri tekrar Le Mesurier'in ofisinin çatısında inceleme yaptı. Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Dün Le Mesurier'in hayatını kaybettiği Ali Paşa Medresesi Sokağında esnafla görüşüp, ofisin çatısında inceleme yapan polis ekipleri, bugün öğleden sonra bir kez daha olayın yaşandığı yere geldi. Ofisin kapısı mühürlü olduğu için yan tarafta bulunan binayı kullanan polis ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca çatıda kalan polis ekipleri incelemelerde bulundu. Bir süre sonra çatıdan inen ekipler, çevrede bulunan dükkanlardan bilgi aldı ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47 Ataşehir Belediyesi önünde"işten atılanlar geri alınsın" eylemi
20:46 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada...
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
20:46 İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
20:45 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 20:49:32