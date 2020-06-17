Polis, telefonda kazazedenin eşini sakinleştirdi

Polis, telefonda kazazedenin eşini sakinleştirdiADANA'da, kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Menderes Doğaner ve yanındaki 1 kişi yaralandı.

17.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:07
Polis, telefonda kazazedenin eşini sakinleştirdi
ADANA'da, kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Menderes Doğaner ve yanındaki 1 kişi yaralandı. Sürücü eşine haber vermek isteyince polis cep telefonunu alarak yaralının eşi Leyla Doğaner'e bilgi verdi. Polis, panik yapan Leyla Doğaner'e sakin kalması için telkinde bulundu.
Kaza, öğleden sonra, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Menderes Doğaner yönetimindeki 01 YF 201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 01 FFL 20 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü Doğaner ile yanındaki Hasan Çam yaralandı. Doğaner otomobilde sıkışırken, Hasan Çam da kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Doğaner'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Menderes Doğaner, eşi Leyla Doğaner'e haber verilmesini istedi. Cep telefonunu alan motorize yunus polisi, Leyla Doğaner'e eşinin kazada yaralandığını söyledi. Polis, panik yapan Leyla Doğaner'e sakin kalması için telkinde bulundu. 2 yaralı ardından kaldırıldıkları Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.. Polis, telefonda kazazedenin eşini sakinleştirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Menderes, Güncel, Haber

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