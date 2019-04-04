Polis Teşkilatı Futbol Turnuvasının İlk Maçları Oynandı

Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü anısına Karabük
'te Emniyet Müdürlüğü
birimleri arasında düzenlenen futbol turnuvasının ilk maçları oynandı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü kutlamaları kapsamında 5000 Evler Sahasında başlayan Polis Haftası
Karabük Emniyet Müdürlüğü Futbol
Turnuvasının ilk maçları oynandı. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un başlama vuruşu start alan turnuvada Şehit Mehmet Esen
Polis Merkezi, Ovacık
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü 13-2, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Yenice
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü 3-0, Eskipazar
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'nü 4-1 ve Asayiş Şube Müdürlüğü de İstihbarat Şube Müdürlüğü'nü 4-1 mağlup etti.
9 Nisan'da sona erecek olan turnuvaya 22 takım katıldı. - KARABÜK
Karabük, Emniyet Müdürlüğü, Futbol, Polis, Güncel
Kaynak: İHA