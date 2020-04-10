Polis Teşkilatı'nın 175. yılı
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
10.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:52
Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda maske takarak törene katılan müdür yardımcıları sosyal mesafeyi korudu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Kamil Karabörk, Polis, Güncel