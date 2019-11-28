Haberler » Güncel » Polis, tokalaşma bahanesiyle bin lira çalan şüpheliyi arıyor - Haber

Polis, tokalaşma bahanesiyle bin lira çalan şüpheliyi arıyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polis ekipleri bankadan çektiği bin lirasını sayan Hamza Canbekler (68), elindeki parayı tokalaşma bahanesiyle çalarak kaçan şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

28.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:23Polis, tokalaşma bahanesiyle bin lira çalan şüpheliyi arıyor

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, polis ekipleri bankadan çektiği bin lirasını sayan Hamza Canbekler (68), elindeki parayı tokalaşma bahanesiyle çalarak kaçan şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. Kapkaç mağduru Canbekler, olayın şokunu yaşarken, oğlu da babasının parasını çalan şüphelinin yakalanmasını istedi.

Siverek'te emekli Hamza Canbekler, dün sabah bankadan çektiği bin lirayı oğlunun Hayriye Mahallesi'nde işlettiği marketin önünde sayarken yanına bir kişi yaklaştı. Selam vererek yanına yaklaşan kişiye elini uzatan Canbekler, tokalaşmak isterken tanımadığı şüpheli ise elindeki parayı alarak kaçtı. Olayın şokunu üzerinden attıktan sonra Canbekler'in peşine düştüğü şüpheli kayıplara karıştı.

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kapkaç olayının ardından polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması devam ederken Hamza Canbekler'in market işleten oğlu İhsan Canbekler, "Babam bankadan para çektiği sırada bir genç kendisini takip ederek markete kadar gelmiş. Babam marketin önünde parasını sayarken tokalaşma bahanesi ile şüpheliye elini uzatıyor. Bu sırada şüpheli babamın elindeki parayı alarak kaçıyor. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı kayıtları polise vererek şikayetçi olduk. Bir an önce şüphelinin yakalanmasını ve babamın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi.



Siverek, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Bolu kartalkaya, kayak sezonuna hazırlanıyor; hedef 500 bin tatilci
14:38 Tunceli'den avrupa'ya organik oyuncak bebek ihracatı
14:38 Trabzon albayrak kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz
14:38 Samsun engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
14:38 Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu
14:34 Erdoğan: Gençlerimiz batı menşeli sapkın akımlar karşısında savunmasız kalıyor
14:23 Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
20:27 İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı
28.11.2019 14:38:49