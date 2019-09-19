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Polis torbacıları affetmiyor

Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı.

19.09.2019 10:13Polis torbacıları affetmiyor
Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis geçtiğimiz günlerde önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde Birdal B. (32) isimli kişinin bonzai sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye baskın düzenleyen polis zanlıyı yakaladı. İddiaya göre, zanlının üst aramasında 6,03 gram bonzai ile 305 TL para bulundu.

Polis merkez Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi'nde İrfan O. (32) isimli şahsın da esrar sattığı ihbarını alarak adrese baskın yaptı. Baskında iddiaya göre zanlının üst aramasında 3.76 gram esrar ele geçirildi. İki zanlı emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. - ADANA

Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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