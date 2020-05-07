Haber, Son Dakika, Haberler

Polis Trafik Haftası'nı çocuklarla kutladı

Polis Trafik Haftası'nı çocuklarla kutladıAntalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek...

07.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:18
Polis Trafik Haftası'nı çocuklarla kutladı
Antalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başpolis Mehmet Çetinçelik ile trafik polisleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla bazı çocukları evlerinde ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, hafta hakkında bilgiler aktarıldı. Bu yıl haftanın sloganları olan 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda', 'Trafikte her yıl daha iyiye' konuları anlatıldı. Evlerinin kapısını açan çocuklar karşılarında trafik polislerini görünce ilk olarak şaşırdı daha sonra ise sevindi. Polislerin ziyaret ederek hediye verdiği 15 yaşındaki Tuğçe Kılınç, Koronavirüs nedeniyle şu an her ne kadar evde kalsak da virüs bittikten sonra tekrar trafiğe çıkacağız. Bu nedenle trafik kurallarını unutmamamız lazım. Çünkü bunlar hayatımızı kurtaran kurallar. Trafikte her şekilde dikkatli olmalıyız. Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla bizleri evlerimizde ziyaret ederek hediye veren trafik polislerine de çok teşekkür ederiz dedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başpolis Mehmet Çetinçelik, Her yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası olarak kutlanmakta. Bu yıl koronavirüs nedeniyle okullar tatil olduğu için çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek trafik konusunda bilgi verdik. Çocuklarımıza küçük hediyeler takdim ettik diye konuştu. Polis Trafik Haftası’nı çocuklarla kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye’nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Haberler
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Erdoğan’ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Haberler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Haberler››Güncel››Polis Trafik Haftası'nı çocuklarla kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:18: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haber 23:14: Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu - Haber 23:12: İkizce'de Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı - Haber 23:10: KKTC'ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı - Haber 23:06: Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 2 yaralı - Haber 22:46: Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor - Magazin 22:41: Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu - Haber 21:37: Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı - Haber 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber