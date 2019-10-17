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Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı

ABD'nin Utah eyaletinde arabasını tren raylarına park eden ve bilinci yerinde olmayan sürücüyü, otoyol devriyesindeki polis, tren arabaya çarpmadan saniyeler önce araçtan çekerek kurtardı.

17.10.2019 13:00Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı

ABD'nin Utah eyaletinde arabasını tren raylarına park eden ve bilinci yerinde olmayan sürücüyü, otoyol devriyesindeki polis, tren arabaya çarpmadan saniyeler önce araçtan çekerek kurtardı. O anlar saniye saniye polis aracının kamerasınca kaydedildi.

Polis tarafından basına yapılan açıklamada, sürücünün, rahatsızlığı sebebiyle araç tam tren raylarındayken bilincini kaybettiği belirtildi. Görüntülerde, Ruben Correa adlı polis memurunun yaklaşık 30 saniye içinde rayların üstündeki araca ulaşarak, tren araca çarpmadan saniyeler önce sürücüyü çekerek kurtardığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polisin olay yerine gitme anı

-Araçtan inen polisin, rayların üstündeki araca koşması

-Trenin gelme anı

-Polisin kapıyı açarak sürücüyü çıkarması

-Trenin araca çarpması



Amerika Birleşik Devletleri, TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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