Haberler » Güncel » Polis uyardı: hırsızlar kapıları kilitlenmeyen evleri tercih ediyor

Polis uyardı: hırsızlar kapıları kilitlenmeyen evleri tercih ediyor

ESENYURT'ta birçok eve girerek ev sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen 5 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı.

14.10.2019 12:50Polis uyardı: hırsızlar kapıları kilitlenmeyen evleri tercih ediyor
ESENYURT'ta birçok eve girerek ev sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen 5 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı.  Daha önce de birçok kez yakalanan şüphelilerin, apartmanlara girerken yüzlerini kameralardan saklamaya çalıştıkları görüldü.  Yetkililer hırsızların kapısı kilitlenmeyen evleri tercih ettiğini belirterek, vatandaşları kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı.

KAPILARINI KİTLEMEYEN ADRESLERE GİRMİŞLER

Esenyurt ve Küçükçekmece'de Ekim ayı içinde çok sayıda evden hırsızlık olayı meydana gelmişti. Polis yaptığı çalışmada evlere giren şüphelilerin kapıları kilitlenmeyen daireleri tercih ettiğini tespit etmişti. Şüphelilerin ev sahipleri içerdeyken girdikleri dairelerden cep telefonu, kimlik, pasaport, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası, kol saati  gibi eşyaların yanı sıra  20 bin lira da nakit para çaldığı ortaya çıkmıştı.

YÜZLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTILARI AMA YİNE DE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölge ve apartmanların güvenlik kameralarını inceleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü. Kimlikleri tespit edilen Fikri M.(23), Resul Ö.(19), Serdar B. (25), Ahmet Can G.(30), Mustafa D.(25) Esenyurt'ta 10 Ekim Perşembe günü ekipler tarafından gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yağma, otomobilden hırsızlık gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındıkları öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fikri M. Resul Ö. ve Serdar B. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer hırsızların daha çok kapısı kilitlenmeyen evleri tercih ettiğini belirterek, vatandaşların gündüz  evden ayrılırken ya da akşam yatarken kapılarını mutlaka kilitlemeleri uyarısında bulundular.

Görüntü dökümü

---------------------

Güvenlik kamerasında şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anları

Şüphelilerin elleriyle yüzlerini kapaması

-Şüphelilerin şube çıkışı


- İstanbul

Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:31 Başkan Hürriyet'ten Mehmetçiğe destek
13:35 Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi açıldı
13:35 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında
13:30 2019 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
13:35 Generali Sigorta'ya yeni genel müdür yardımcısı
13:34 Aranan FETÖ şüphelisi Kahramanmaraş'ta yakalandı
13:34 "Türkiye, kahraman Mehmetçik'imizle Suriye'ye yürümeye hazırdır"
14.10.2019 13:37:38