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Polis uygulama noktasına çarparak durabildi

Milas-Söke karayolu üzerinde seyir halindeki 2 araç kaza yaptı.

28.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:31
Polis uygulama noktasına çarparak durabildi
Milas- Söke karayolu üzerinde seyir halindeki 2 araç kaza yaptı. Arkadan çarptığı iddia edilen servis aracından aldığı darbe ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil polis uygulama noktasına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre Söke istikametinden Milas'a doğru seyir halinde olan Yüksel Diken (57) yönetimindeki 48 S 3523 plakalı servis minibüsü aynı yönde seyir halinde olan Ali Şahin (59) idaresinde 34 KJ 5463 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Şahin'in idaresindeki otomobil savrularak polis kontrol noktasındaki kulübeye çarptı. Kazada kulübede ve araçlarda hasar meydana gelirken bölgedeki güvenlik güçlerinde ve kaza yapan sürücülerde yaralanan olmaması sevindirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milas, Polis, Söke, 3. Sayfa

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