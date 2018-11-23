Polis Uygulama Noktasında Fetö Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde aranan bir şüpheli, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta açığa alınan astsubay Özkan E.'nin, İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Öte yandan yakalanan şüpheli Özkan E.'nin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin akabinde İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR