Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL ceza

Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL cezaKONYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, iki farklı yerdeki polis kontrol noktasından otomobiliyle kaçan sürücü Cem Ö. (21), kovalamaca sonucu yakalandı.

03.05.2020 01:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:27
Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL ceza
KONYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, iki farklı yerdeki polis kontrol noktasından otomobiliyle kaçan sürücü Cem Ö. (21), kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobili trafikten men edilen sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 612 TL ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı'nca 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya'nın da farklı yerlerinde polis kontrol noktaları oluşturdu. Akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nde kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, Cem Ö. yönetiminde 34 HE 0312 plakalı otomobili durdurdu, seyahat izin belgesini istedi. Bu sırada sürücü otomobiliyle uzaklaşmaya başladı. Polisin müdahalesine rağmen sürücü hızlanarak kaçtı. Bunun üzerine otomobilin plakası diğer polis ekiplerine bildirildi. Sürücü kısa bir süre sonra Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki kontrol noktasındaki polisin de 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil, Kosova Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü Cem Ö.'ye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 612 TL ceza kesildi, otomobil de trafikten men edildi. Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ’Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?’ sorusuna yanıt verdi: İhtimal dahilinde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: İhtimal dahilinde
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Haberler
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un’un fotoğraflarını gördüğü için memnun Haberler
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Haberler››Güncel››Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:40: İsrail'de binlerce kişi koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto düzenledi - Haber 03:10: Manisa'da kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza - Haber 03:06: Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 180 kişiye ceza - Haber 02:56: Trump'tan Kuzey Kore lideri için "iyi olduğuna memnunum" yorumu - Haber 02:32: Ankara'da kaçak işletilen kıraathaneye polis baskını - Haber 00:57: Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti - Haber 00:32: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: İhtimal dahilinde - Haber 23:48: Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir - Haber 12:32: Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü - Ekonomi 14:32: Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı - Magazin