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Polis uygulamasında silah ve mermi ele geçirildi

Konya'nın Yunak ilçesinde, polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 55 adet mermi ele geçirildi.

16.09.2019 14:09Polis uygulamasında silah ve mermi ele geçirildi
Konya'nın Yunak ilçesinde, polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 55 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Amirliği ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında Gökhan O. (40) idaresindeki araç durduruldu. Araçta yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 55 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken, Gökhan O. gözaltına alındı.

Öte yandan, Yunak İlçe Emniyet Amirliğinin yaz boyunca yaptığı asayiş uygulamalarında aranması olan şahısların yakalanmasının yanı sıra birçok ateşli, kesici ve delici silah ele geçirildi. - KONYA

Konya, Yunak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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