Haberler » 3. Sayfa » Polis uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

Polis uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi

Aksaray'da rutin kontroller kapsamında bir kahvehanede denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın üzerinde 31 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

09.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:52Polis uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi
'da rutin kontroller kapsamında bir kahvehanede denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın üzerinde 31 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, rutin kontroller kapsamında bir kahvehane ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada kahvehanede bulunan M.A. (33) isimli şahsın üzerinde 31 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:41  Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale - Haberler
16:40  İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
16:37  Escobar'a özenen Ukraynalı sigara kaçakçılarına operasyon - Haberler
16:36  Türkiye'nin yabancı topraklarda askeri varlığı ne? Hangi ülkelerde üs bulunduruyor? - Haberler
16:33  Papa'dan ABD ve İran'a sağduyu çağrısı - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
15:21  Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
15:19  Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak - Haberler
15:08  İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı - Haberler
14:56  Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı - Haberler
9.01.2020 16:55:40