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Polis uygulamasından kaçan şüpheliler jandarmaya yakalandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, polis uygulamasından kaçan 2 şüpheli, araç lastiği çalarken jandarma ekiplerince yakalandı.

13.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:52
Antalya 'nın Akseki ilçesinde, polis uygulamasından kaçan 2 şüpheli, araç lastiği çalarken jandarma ekiplerince yakalandı.
Akseki Bölge Trafik ekipleri ilçe girişinde uygulama yaptığı sırada, 42 TN 286 plakalı aracın sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.
İbradı ilçesi istikametine kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri Düzlen Mahallesi'ndeki bir aracın lastiğini çalmaya çalışırken yakaladı.
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de haklarında işlem yapılan zanlılar O.Z. ve M.A, gözaltına alındı. Polis uygulamasından kaçan şüpheliler jandarmaya yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Akseki, Polis, Güncel
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