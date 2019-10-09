Haberler » Güncel » Polis, uyuşturucu şüphelilerini motosikletlerine çarparak yakaladı

Polis, uyuşturucu şüphelilerini motosikletlerine çarparak yakaladı

Antalya'da polisten motosikletletle kaçmaya çalışan iki şüpheli, motorize yunus ekibinin araçlarına çarpması sonucu yakalandı.

09.10.2019 18:56
Antalya'da polisten motosikletletle kaçmaya çalışan iki şüpheli, motorize yunus ekibinin araçlarına çarpması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan yol uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan 07 LAS 66 plakalı motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı.
Motorize yunus ekibi, Süleyman Demirel Bulvarı'nda motosiklete çarparak şüphelileri durdurdu.
Devrilen motosikletteki S.Y (20) ile S.T. gözaltına alındı. Bu arada, düşme sonucunda polis memurları hafif şekilde yaralandı.
Polis ekipleri, şüphelilerin kovalamaca sırasında yola attıkları küçük paketlerde skunk ele geçirdi.
Polis, uyuşturucu şüphelilerini motosikletlerine çarparak yakaladı

Fevzi Çakmak Mahallesi, Antalya, Kepez, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sahada da masada da güçlü Türkiye'yiz hamd olsun"- "Harekatımız...
20:26 Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti (2)
20:25 Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK'lı teröristlerin lastik yaktıkları görüldü
20:21 Tsukiko Yamada Watari ve yazar Alev Alatlı bu akşam TRT 2'de
20:20 Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
20:20 Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı
20:20 Trump'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşım
9.10.2019 20:28:41