Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda O.S(29),U.B(31),D.C(25) ve Ö.A(36) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 41 gram metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan iki kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılırken, O.S(29),U.B(31) hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. - KAYSERİ