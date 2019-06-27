27.06.2019 12:07
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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorGAZİANTEP - Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Ekipleri tarafından H.G. isimli şahsın evine yapılan baskında saksıya ekilmiş hint keneviri ele geçirildi.

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
GAZİANTEP - Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Ekipleri tarafından H.G. isimli şahsın evine yapılan baskında saksıya ekilmiş hint keneviri ele geçirildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Ekiplerince yapılan çalışmalarda, H.G. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ektiği bilgileri alınması üzerine ikamete operasyon yapıldı. Polis ekiplerinin aramasında ikametin çatı kısmında üzerleri bezlerle gizlenmiş 12 adet saksıya ekili vaziyette 23 kök hint keneviri ele geçirildi.
Yapılan operasyonda H.G. isimli şüpheli şahsın 3 gün öncede Hırsızlık suçundan dolayı tutuklandığı anlaşılarak, yasal işlemler için adli makamlara gönderildi.Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Şahinbey , Polis , Yerel

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