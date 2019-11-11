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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

11.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:25Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Vatan, Hacıbaba, Konak, Cumhuriyet, ve Güzelvadi mahallelerinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik 10 adres ile 3 araca yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 500 Gram Metamfetamin (Ateş Buz), 250 gram Esrar, 90 gram Eroin, 150 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 270 Adet Captagon Hap, 120 Adet Ecstasy Hap, 3 Adet Hassas Terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda 6'sı aranan şahıs olmak üzere 24 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen bu şüphelilerden 13'ü tutuklanmalarına müteakip cezaevine teslim gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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