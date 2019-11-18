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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep polisi durdurduğu 6 şüphelinin üst aramasında yaklaşık 53.32 Gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

18.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:23Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Gaziantep polisi durdurduğu 6 şüphelinin üst aramasında yaklaşık 53.32 Gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yukarıbayır ve Cemal Gürsel mahallelerinde Şahinbey Devriye Ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 6 şahsın yapılan üst aramasında, 13,18 gram esrar, 40,14 gram metamfetamin, 20 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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