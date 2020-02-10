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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya'da, 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

10.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:50Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
'da, 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak maddesi gereğince, 2 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İki şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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