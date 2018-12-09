Polis Uyuşturucuya Savaş Açtı

Balıkesir
polisi 4 kişide çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik
polisleri Karatepe
mevkiinde devriye gezerken park edilmiş 10 plakalı araç içindeki S.E.S. ve E.Ü.'nün durumlarından şüphe üzerine yaptıkları aramada 20 tablet, 276 kapsül uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca aracın içinde 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi.
Motosikletli Polis
Tim Amirliğine bağlı ekipler Gümüşçeşme mahallesinde şüphelendikleri N.D. ve V.T.'nin üst aramasında 69 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan N.D. ve V.T. ile uyuşturucu haplar polis merkezine teslim edildi. Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Narkotik,Balıkesir,Polis
09 Aralık 2018 Pazar 13:42