Polis
vatandaşa soba yakmayı öğretti Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri, kış aylarında sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenmelere karşı vatandaşlara uygulamalı olarak soba yakmayı öğretiyor.
Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri il genelinde karbon monoksit zehirlenmelerine karşı İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Sağlık Servis doktorları ile birlikte Merkez Melikgazi
İlçesi Osmanlı Mahallesinin meydanına kurdukları sobayı yakarak vatandaşları karbon monoksit zehirlenmelere karşı uyarıyor ve uygulamalı olarak soba yakmayı öğretiyor.
Polis memuru Mesut Eroğlu yaptığı açıklamada Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak 5 yıldır devam Sıcak Yuvam
projesi kapsamında soba kullanılan mahallelerde vatandaşlarımıza uygulamalı olarak doğru soba yakma tekniklerini anlatmaktayız. Her hafta ilimizin değişik mahallelerinde baca temizliği, soba yakmanın püf noktaları, karbon monoksit zehirlenmesine karşı ilk yardım konularını hakkında bilgi vermekte vatandaşlarımızın merak ettiği soruları yanıtlamaktayız. dedi.
112 Acil Servis
hekimleri de vatandaşlara karbon monoksit zehirlenmelerine karşı neler yapılması gerektiği, zehirlenmenin belirtileri konularında ayrıntılı olarak bilgi veriyor.
Polis
17 Kasım 2018 Cumartesi 10:34