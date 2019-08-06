Haberler» 3. Sayfa» Haber

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Adana polisi, vatandaşın huzur ve güvenliği için Denizli Mahallesinde 7 gün 24 saat yaptığı uygulamada çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

06.08.2019 09:19 Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada
Adana polisi, vatandaşın huzur ve güvenliği için Denizli Mahallesinde 7 gün 24 saat yaptığı uygulamada çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, özellikle son dönemlerde Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde vatandaşların yıkılmaya yüz tutmuş evlere gelen ve buraları mesken haline getiren şahıslardan şikayetçi olunulması üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekipleri mahallede ortak uygulama yaptı. Mahalleye girip çıkan bütün otomobil ve diğer araçlarda arama yapıldı. Bu arada metruk binalarda tek tek kontrol edilip buralarda kalan şahıslar men edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, çok miktarda da uyuşturucu madde bulundu. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduran zanlılar gözaltına alındı. Vatandaşın can ve mal güvenliği için uygulamaların 7 gün 24 saat devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Denizli, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:22   Çocuklarını ısıran baba mahkeme de hesap verecek
10:18   Van'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
10:13   Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı
10:13   Çarşamba'da uyuşturucu operasyonları
10:09   İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı
10:08   Dolmuşun çarptığı adam yerden kalkamadı
10:05   Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole yuvarlandı: 1 yaralı