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Polis vatandaşları ekmeksiz bırakmadı

Polis vatandaşları ekmeksiz bırakmadı Sakarya'da sokağa çıkma yasağının gelmesiyle 112 ve 155'i arayarak ekmek ihtiyacını belirten vatandaşlara polis ekmeklerini ulaştırdı.

11.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:48
Polis vatandaşları ekmeksiz bırakmadı
SAKARYA - Sakarya 'da sokağa çıkma yasağının gelmesiyle 112 ve 155'i arayarak ekmek ihtiyacını belirten vatandaşlara polis ekmeklerini ulaştırdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı, aldığı kararla 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sakarya'nın da içinde bulunduğu 31 büyükşehirde vatandaşlar virüsün yayılmaması için dışarı çıkamıyorlar. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte 112 -155'i arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten vatandaşlara, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli tüm polis memurları seferber oldu. Polis memurları aldıkları ekmekleri vatandaşların evlerine kadar götürdü.
Bu hizmeti karşısında duygulanan vatandaşlar, polis ekiplerine dua ve teşekkür etti. Polis vatandaşları ekmeksiz bırakmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Polis, Yerel
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