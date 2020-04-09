Polis ve asker vatandaşlara maske dağıttı
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları, cadde ve sokaklarda dolaşarak vatandaşa maske dağıttı.
09.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:51
"Bu amaçla özellikle kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı ya da açık yerler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, yol kontrol noktaları başta olmak üzere vatandaşlarımızın kolayca erişebilecekleri yerlerde, kamu görevlileri ve Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından maske dağıtımı sağlanmaktadır." denildi.
Kaynak: AA