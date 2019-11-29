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Polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.

29.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:44Polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
'de 'a kaçma girişiminde bulunan polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında şüphelendikleri iki otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi.
Sürücüler, "Dur" ihtarına uymadan Uzunköprü istikametine doğru kaçtı.
Kovalamaca sonrası durdurulan otomobillerdeki 7 zanlı, Havsa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İncelemede şüphelilerin polis ve askeri okullardan ihraç edilen, haklarında arama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu belirlendi.
Havsa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye götürüldü, diğerleri ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Yunanistan, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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