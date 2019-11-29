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Polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı, zanlılardan 6'sı tutuklandı.

29.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:08Polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı.
'de 'a kaçma girişiminde bulunan polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı, zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında şüphelendikleri 34 BYN 118 ve 34 BGN 443 plakalı iki otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi.

Sürücüler, "Dur" ihtarına uymadan Uzunköprü istikametine kaçtı.

Kovalamaca sonrası durdurulan otomobillerdeki 7 zanlı, Havsa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İncelemede şüphelilerin polis ve askeri okullardan ihraç edilen, haklarında arama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu belirlendi.

Havsa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Hava Harp Okulundan ihraç edilen İbrahim Said M, Kerim Ahmet C, Berat Hüseyin T, Osman Y. ve Furkan U. ile polis akademisinden ihraç edilen Mehmet Fatih K. adliyeye götürüldü.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan B.Ç. ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Yunanistan, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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