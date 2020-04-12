Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi

Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi -Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet Eskişehir'de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.

12.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:22
Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi
-Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet
ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklardaki güvercinleri elleriyle besledi. Normal şartlarda kent halkının beslediği güvercinlerin, sokağa çıkma yasağıyla aç kalmaması için görev başındaki polis ve bekçi ekipleri yemledi. Ekiplerin kendi imkanlarıyla temin ettikleri buğday ve ekmek parçaları ile güvercinleri beslediği anlar ise güzel görüntüler oluşturdu. Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:28: AK Parti Milletvekili Çelebi: "Ağrı Dağı Türkiye'nin çatısıdır, herkes haddini bilsin" - Haberler 20:25: Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası - Haberler 20:24: Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı - Haberler 20:19: Korona korkusu ölüm getirdi - Haberler 20:17: Jandarma'dan kıraathaneye baskın: 7 gözaltı - Haberler 19:09: Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu