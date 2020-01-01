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Polis ve itfaiye ekipleri yeni yıla görev başında girdi

İzmir'de, emniyet ve itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.

01.01.2020 02:19 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:22
'de, emniyet ve itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.
Kentte yeni yılı Cumhuriyet Meydanı'nda karşılamak isteyenler burada toplandı. Vatandaşlar burada dilek feneri uçurarak yeni yılı karşıladı.
Öte yandan polis ve itfaiye ekipleri, 2020 yılını görevlerinin başında karşıladı. İl genelinde güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda noktaya personel yerleştirerek görev yaptı.
Uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekipler, alkol kontrolü yaptı ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri de muhtemel kaza ve yangınlara karşı yeni yıla görev başında girdi.
İtfaiye Çavuşu Ulaş Eşbah, il genelinde personelin görevinin başında olduğunu ifade etti.
Yeni yıla vatandaşın rahat ve huzurlu girmesi için görev başında olduklarını anlatan Eşbah, "Yeni yıla dakikalar kala görevimizin başındayız, hemşehrilerimiz rahat olsunlar. 50 itfaiye grubumuz, 300 personelimizle hiç durmadan 7 gün 24 saat görevdeyiz." ifadelerini kullandı.
Polis ve itfaiye ekipleri yeni yıla görev başında girdi

Cumhuriyet Meydanı, İtfaiye, İzmir, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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