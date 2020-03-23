Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek
Siren çalan ekipler Sağlık çalışanlarının pencereden bakmaları Destek Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek ISPARTA (AA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle...
23.03.2020 01:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 01:04
Siren çalan ekiplerSağlık çalışanlarının pencereden bakmalarıDestek Isparta 'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destekISPARTA (AA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede bulunanlara siren çalarak destek verdi.
Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi önüne gelerek hazırlık yapan ekipler, saat 21.00'de araçlarından siren çaldılar.
Hastanenin acil girişinde ve camlarında toplanan sağlık çalışanları, sirenlere alkışlayarak karşılık verdi.
Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi önüne gelerek hazırlık yapan ekipler, saat 21.00'de araçlarından siren çaldılar.
Hastanenin acil girişinde ve camlarında toplanan sağlık çalışanları, sirenlere alkışlayarak karşılık verdi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Isparta, İtfaiye, Polis, Güncel