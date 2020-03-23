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Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek

Siren çalan ekipler Sağlık çalışanlarının pencereden bakmaları Destek Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek ISPARTA (AA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle...

23.03.2020 01:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 01:04
Siren çalan ekipler
Sağlık çalışanlarının pencereden bakmaları
Destek Isparta 'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek
ISPARTA (AA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede bulunanlara siren çalarak destek verdi.
Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi önüne gelerek hazırlık yapan ekipler, saat 21.00'de araçlarından siren çaldılar.
Hastanenin acil girişinde ve camlarında toplanan sağlık çalışanları, sirenlere alkışlayarak karşılık verdi.
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Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek

Kaynak: AA

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Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Isparta, İtfaiye, Polis, Güncel

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