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Polis ve jandarma cinayet şüphelilerinin peşinde

- Polis ve jandarma cinayet şüphelilerinin peşinde Elbistan ve Göksun'daki silahlı saldırı sonrası polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin peşindeKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde işlenen silahlı saldırı sonrası polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için...

07.10.2019 23:28
- Polis ve jandarma cinayet şüphelilerinin peşinde
Elbistan ve Göksun'daki silahlı saldırı sonrası polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin peşinde
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde işlenen silahlı saldırı sonrası polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Elbistan'da meydana gelen olayda, durakta otobüs bekleyen Şenel Barut'un (46), yanında duran hafif ticari araçtan tabanca ile ateş açıldı. Silahlı saldırı sonrası Barut kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Barut, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Elbistan'da işlenen cinayet sonrası Göksun'un Kanlıkavak mahallesinde de silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda C.B. ve G.K. yaralandı. Göksun Devlet Hastanesinde müdahaleleri yapılan yaralılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaşanan olaylar sonrası 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı olduğu öğrenildi. Olay sonrası Kahramanmaraş polisi kentin giriş ve çıkışlarında sıkı denetimler yaptı. Kente giren araçlar tek tek kontrol edilerek şüpheliler arandı. Öte yandan silahlı saldırıya karıştığı belirlenen İ.K isimli bir kişinin yakalandığı öğrenildi. Olayla soruşturma devam ediyor.
Polis ve jandarma cinayet şüphelilerinin peşinde

Jandarma, Elbistan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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