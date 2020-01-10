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Polis ve Jandarma'dan Gazetecilere ziyaret

Emniyet Müdürü Vekili Mücahit Kıroğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökbuğa 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlamak amacı ile ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ettiler.

10.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:53Polis ve Jandarma'dan Gazetecilere ziyaret
Emniyet Müdürü Vekili Mücahit Kıroğlu ve İlçe Komutanı Ethem Gökbuğa 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlamak amacı ile ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ettiler.

Emniyet Müdür Vekili Mücahit Kıroğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökbuğa, "İlçede Büyük fedakakarlıkla kamuoyunu sürekli doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenerek, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktaran Dursun Murat Aydın'a teşekkür ederiz. Çalışma şartlarındaki zorluklara rağmen, görevlerini tarafsız,bir şekilde ve basın ahlakı içerisin de görevlerini yürüten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dediler.

Gazeteci Aydın ise, "Bu ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Her zaman Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız bizim destekçimiz" diye konuştu. - ERZURUM

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Murat Aydın, Jandarma, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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