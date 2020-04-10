Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis ve Jandarma ekiplerinden Korana Virüs uygulaması

Erzurum'da polis ve jandarma ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.

10.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:59
Polis ve Jandarma ekiplerinden Korana Virüs uygulaması
Erzurum 'da polis ve jandarma ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.

Erzurum'un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ve jandarma ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Ilıca, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elektrik borçlarına erteleme dahil yeni düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borçlarına erteleme dahil yeni düzenlemeler Meclis'e geliyor
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek? Haberler
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek?
Haberler ›› Güncel ››Polis ve Jandarma ekiplerinden Korana Virüs uygulaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:44: Altındağ Belediyesi konut taksitlerini 3 ay erteledi - Haber 09:44: Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler - Haber 09:42: Sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretiyorlar - Haber 09:40: Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Haber 09:40: Aliağalıların gıda ihtiyaçları tek tıkla kapılarına ulaşıyor - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber