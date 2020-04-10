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Polis ve jandarma ekiplerinden koranavirüs uygulaması

Polis ve jandarma ekiplerinden koranavirüs uygulaması Erzurum'da polis ve jandarma ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.

10.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:33
Polis ve jandarma ekiplerinden koranavirüs uygulaması
ERZURUM - Erzurum 'da polis ve jandarma ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.
Erzurum'un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ve jandarma ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor. Polis ve jandarma ekiplerinden koranavirüs uygulaması

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Polis, Genel
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