Polis ve Jandarma okul çevrelerinde her an teyakkuzda

İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki okullarda güvenliği sağlamak üzere 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde bin 413 okul kolluk görevlisi, 22 bin 799 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş ve çıkış saatlerindeki güvenlik için 5 bin 404 polis ekibi ile 3 bin 624 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlik görevlisi görev yaptığını bildirdi.

Okullarda güvenliği sağlamak amacıyla alınan tedbirler ve yapılan denetimler sayesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin Ekim ve Kasım aylarında bir önceki dönemin aynı aylarına göre okullar çevresinde meydana gelen yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık gibi olaylar yüzde 25,1 azaldı. İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar öncelik derecelerine göre tasnif edildi. Bu tasnifin ardından okullarda 3 bin 678 okul kolluk görevlisi, 22 bin 174 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenliği sağlamak üzere 5 bin 537 polis ekibi ile 3 bin 50 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

OKULLARIN ÇEVRESİNDE OLUŞTURULAN UMUMA AÇIK ALANLARA SIKI DENETİM

Ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ülke genelinde tüm okullar ve çevresinde oluşturulan yaya devriyeler ve motorize ekipler ile park ve bahçeler, metruk binalar, özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içki satışı ve sunumu yapılan yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerler ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan, şüpheli kişilere yönelik denetimler yapıldı. Denetimler ve alınan güvenlik önlemleri sayesinde okul çevrelerinde meydana gelen olaylar bir önceki dönemle kıyaslandığında yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık gibi olaylarda yüzde 11,3 azalma sağlandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BU EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE DE DEVAM ETTİ

Denetimler ve alınan tedbirlerle okulların çevresinde meydana gelen olaylardaki azalmanın ardından il ve ilçe mülki idari amirleri başkanlığında oluşturulan komisyonların aldığı kararlar doğrultusunda okulların öncelik dereceleri yeniden değerlendirildi. Değerlendirme sonucu, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda 1413 okul kolluk görevlisi, 22 bin 799 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenliği sağlamak üzere 5 bin 404 polis ekibi ile 3 bin 624 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA